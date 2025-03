De Aalsterse filmmaker Nicolas Keppens was gisteren al terug op Aalsterse bodem. Na de prijsuitreiking van de Oscars in Los Angeles, boekte Keppens een vroegere vlucht om zo nog van Aalst Carnaval te kunnen genieten. Voor de popverbranding kreeg Keppens op de Grote Markt van burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) een eigen 'Oscaar'. En daar was hij duidelijk heel tevreden mee.