Filip Kegels last mentale rustpauze in: "Lichamelijk en mentaal klaarstomen voor gemeenteraadsverkiezingen"

In Beveren gaat schepen Filip Kegels een mentale rustpauze inlassen. Dat schrijft hij op Facebook. Dat schrijft hij op Facebook. Hij vertelt dat hij er een zware medische en emotionele periode op heeft zitten, en dat het hoog tijd is om de pauzeknop in te duwen. Op die manier wil hij zich lichamelijk en mentaal klaarstomen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat zal niet voor de N-VA zijn, want van zijn partij kreeg hij geen plaats op de nieuwe lijst. Kegels laat uitschijnen dat hij met een nieuw politiek project bezig is, maar details geeft hij niet.