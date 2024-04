Filip Anthuenis (Lokaal Liberaal) kopman voor Lokeren-Moerbeke, de toekomstige fusiegemeente waar wél alles op wieltjes loopt

Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas gaat zélf geldautomaten plaatsen in haar drie deelgemeenten. Gisteren is de eerste geopend in De Klinge, in aanwezigheid van staatssecretaris Nicole de Moor en federaal minister van Financiën Vincent Van Peteghem. Er verdwijnen de jongste jaren steeds meer geldautomaten. Voor veel oudere mensen is het niet evident om nog aan cash geld te geraken. Vooral in kleinere dorpen of deelgemeenten. Daarom heeft Sint-Gillis-Waas een huurcontract afgesloten met een privéfirma om in haar drie deelgemeenten een geldautomaat te plaatsen, voor 70.000 euro per jaar. Na De Klinge komen er de komende weken nog geldautomaten bij in Sint-Pauwels en Meerdonk.