Files naar Antwerpen: problemen 's morgens minder groot dan gisteren

Als u vandaag met de auto vanuit het Waasland naar Antwerpen moest, hebt u ongetwijfeld lang in de auto gezeten. Eén groot verkeersinfarct was het, op de toegangswegen naar Antwerpen. Dat komt door de zogenaamde knip van de Leien: de ingrijpende werken in het Antwerpse stadscentrum. De grootste problemen waren er op Linkeroever. Daar was het urenlang aanschuiven richting Waaslandtunnel.