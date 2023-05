Files aan afrit Haasdonk nemen weer toe, vier gemeenten vragen maatregelen

In Melsele, bij Beveren, is de bouw gestart van een nieuwe fietsbrug over de E34, de expresweg tussen Antwerpen en Zelzate. De brug moet vanaf volgend jaar een belangrijke en veilige oversteekplaats worden voor fietsers. Die moeten nu via de erg drukke brug van de Melseledijk de expresweg over, of via de fietsbrug in Zwijndrecht, zo'n 5 kilometer verderop. De bouw van de nieuwe brug had eigenlijk al in 2020 van start moeten gaan, maar door tal van procedures liepen de werken vertraging op. Het 3 meter brede fietspad wordt aan de bestaande spoorwegbrug gemonteerd. In april volgend jaar zou de brug klaar moeten zijn.