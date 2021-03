Een kleine tip als u vanavond de weg op moet: hou u aan de snelheidslimiet. Want tot middernacht houden de 27 politiezones in onze provincie extra controles op meer dan 130 plaatsen. De politie controleert vooral op overdreven snelheid. Dat is nog steeds te vaak de oorzaak van veel dodelijke ongevallen. De grote actie kadert binnen de Verkeersveilige Dag in Oost-Vlaanderen. Die werd in het leven geroepen na de zware kettingbotsing op de E17 in Nazareth, nu exact 25 jaar geleden. Daarbij vielen toen tien doden.