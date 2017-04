Nieuws File op lokale wegen door werken aan N47 in Lokeren

Het kan daar dus de komende weekends wat drukker worden. Ook aan de op- en afrit van de E17 in Lokeren was het aanschuiven deze ochtend. Sinds vandaag is de oprit in Lokeren richting Antwerpen namelijk afgesloten voor werken. Het was dan ook bumperrijden voor veel automobilisten. Dat voelden ze ook in omliggende gemeenten. In Zele en vooral in Hamme, met sluipverkeer tot in Hamme-Zogge en Sint-Anna.