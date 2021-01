Mobiliteit en Verkeer File na zwaar ongeval op E34 in Melsele

De E34 richting Antwerpen is een tijdlang versperd geweest door een zwaar ongeval ter hoogte van Melsele. Daarbij is een man zwaargewond geraakt. De bestuurder van een bestelwagen uit Lokeren reed in op een Roemeense vrachtwagen. De chauffeur moest door de hulpdiensten uit het wrak bevrijd worden. Hij verkeert niet in levensgevaar, maar werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. De E34 was een tijdlang volledig versperd en daardoor was er een grote file.