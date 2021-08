Fietstunnel Moorselbaan Aalst na een jaar opnieuw open

In Aalst is het nieuwe circulatieplan deze morgen officieel ingegaan. In verschillende straten verandert de rijrichting, alles binnen de stadsring is zone 30 en overal zijn nieuwe fietssttraten aangelegd. Met het nieuwe circulatieplan wil de stad de leefbaarheid in het centrum verhogen. Op de eerste dag van de nieuwe circulatie is duidelijk nog niet iedereen mee. Vanmorgen werden enkele verkeersborden nog genegeerd door automoblisten. Onder meer aan de Graanmarkt en de Esplanadestraat sloegen enkele bestuurders de verboden richting in.