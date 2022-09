Fietsster zwaargewond nadat ze wordt aangereden in stationsbuurt van Denderleeuw

In Denderleeuw is gisteravond een fietsster zwaargewond geraakt nadat ze werd aangereden door een auto. De fietsster reed in de Rodenbachstraat, in de richting van het station. Het gaat om een éénrichtingsstraat. Maar toch kwam er een auto uit de tegenovergestelde richting. Volgens getuigen ging het om een hevig klap. Het slachtoffer was daardoor een tijdje buiten bewustzijn. Ze liep zware verwondingen op en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder zou eerst doorgereden zijn, maar is daarna weer teruggekeerd naar de plaats van het ongeval.