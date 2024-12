Fietsster zwaargewond na aanrijding met auto op kruispunt in Stekene

Bij een aanrijding in Stekene, dinsdagavond, is een fietsster zwaargewond geraakt. Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Heirweg met de Lunterbergstraat. De fietsster werd gegrepen toen de auto wilde afslaan. Een ziekenwagen en MUG-team kwamen ter plaatse om de eerste zorgen toe te dienen. Daarna werd het slachtoffer met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Gelukkig verkeerde de vrouw niet in levensgevaar. De autobestuurder raakte niet gewond, maar was wel erg geschrokken.