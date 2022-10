Fietsster zwaargewond na aanrijding door vrachtwagen aan Tereosfabriek in Aalst

Deze ochtend iets voor 8 uur kantelde een vrachtwagen van AB InBev in een gracht in de Heirstraat in Bazel. De chauffeur moest op de smalle en bochtige weg uitwijken voor een tegenligger en kwam met de wielen in de zachte berm terecht, waarop het gevaarte deels kantelde. De lading van bier en frisdrank werd danig door elkaar geschud. De chauffeur zelf kwam er met de schrik vanaf. Enkele collega's en een bergingsfirma kwamen ter plaatse om de lading in een andere vrachtwagen over te laden. Pas na de middag kon het gekantelde voertuig weer recht worden getrokken en was de Heirstraat opnieuw open voor het verkeer.