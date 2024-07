Fietsster zwaargewond bij dodehoekongeval met vrachtwagen in Sint-Niklaas

In Sint-Niklaas is deze middag een vrouw van rond de zestig zwaargewond geraakt bij een dodehoekongeval, ter hoogte van het kruispunt Vijfstraten met de Begijnenstraat. De vrouw, die met de fiets rechtdoor wou rijden richting Singel, werd aangereden door een vrachtwagen die rechtsaf de straat wou inslaan. Beiden hadden groen licht, maar omdat de fietsster in zijn dodehoek zat, had de vrachtwagenbestuurder haar niet gezien. Het slachtoffer kwam met een van haar benen onder de wielen van de truck terecht en liep daarbij zware verwondingen op. De vrouw kreeg ter plaatse de eerste zorgen en werd daarna overgebracht naar het ziekenhuis. Door het ongeval was het drukke kruispunt deels afgesloten voor het verkeer.