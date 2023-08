Fietsster gewond na dodehoekongeval met vrachtwagen in Wetteren

Een vrouw is vanmiddag gewond geraakt nadat ze met haar fiets onder een vrachtwagen was beland in Wetteren. Het ongeval gebeurde iets na drie uur op het kruispunt van de Oosterzelesteenweg met de Brusselsesteenweg. Vermoedelijk had de trucker de fietsster niet opgemerkt omdat ze zich in de dodehoek van het voertuig bevond. De brandweer een MUG kwamen ter plaatse. Het slachtoffer werd gewond aan het been overgebracht naar het ziekenhuis.