Fietssnelweg tussen Antwerpen en Gent opgeleverd in Beveren

Haal De Lijn Over De Brug. Dat is de naam én de voornaamste eis van een actiecomité dat al 9 jaar streeft naar een betere verbinding via het openbaar vervoer tussen het Waasland en Klein-Brabant. Want op dit ogenblik steken slechts een handvol bussen en treinen de Schelde over. En dat moet beter volgens het actiecomité. Toch is de actie van deze ochtend voorlopig de laatste, want De Lijn is zich volop aan het reorganiseren naar vervoersregio's. En dus mag het actiecomité voortaan mee rond de onderhandelingstafel komen zitten.