De stationsbuurt in Ninove krijgt een grondige opfrisbeurt. Het plein aan het station ligt er al jaren kaal en troosteloos bij, en ook het stationsgebouw, eigendom van de NMBS, is vervallen. In 2014 waren er al eens plannen om het gebouw en het plein aan te pakken, maar de NMBS gooide toen roet in het eten. Het stadsbestuur van Ninove is nu niet van plan om te wachten op de vervoersmaatschappij en wil het Stationsplein voor 2024 vernieuwd zien.