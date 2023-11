Fietspad langs Stropersbos Sint-Gillis-Waas heraangelegd tot drie meter brede fietssnelweg

Het fietspad langs het Stropersbos in Sint-Gillis-Waas is deze middag ingehuldigd door de provincie Oost-Vlaanderen en het gemeentebestuur. Het stuk van de fietssnelweg F411 tussen Sint-Niklaas en Hulst was dringend aan vervanging toe. In totaal is zo'n drie kilometer van het traject helemaal onder handen genomen. Het fietspad is nu drie meter breed en comfortabel om op te fietsen. Normaal gezien moeten dubbele fietspaden 4 meter breed zijn, maar door het stropersbos ging dat niet. Er zou te veel natuur moeten aangetast worden. Het fietspad is nu hoe dan ook veel veiliger.