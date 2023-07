Fietsersbond Zottegem vraagt meer aandacht voor veilig inhalen van fietsers

[UPDATE]: De trein is intussen teruggebracht naar het station van Denderleeuw. Sinds 15u kan het treinverkeer terug over beide sporen. De trein die gisteren is ontspoord in Welle, bij Denderleeuw, staat terug op de rails en zal later deze namiddag getakeld worden. Gisteravond reed een lege trein iets te ver op een doodlopend spoor, waardoor die gedeeltelijk naast de sporen was terechtgekomen. Daardoor kon een andere trein er niet langs en moesten meer dan dertig reizigers geëvacueerd worden. Ondertussen is er terug treinverkeer mogelijk tussen Denderleeuw en Burst, de treinen kunnen er door over één spoor. Pendelaars houden best rekening met vertragingen en hinder.