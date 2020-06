Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat op de E17 in Destelbergen ribbelstroken aanbrengen en extra signalisatie plaatsen. Dat gebeurt na het zoveelste ongeluk op korte tijd op die plaats. Vanmorgen vroeg waren drie vrachtwagens betrokken bij een ongeval. Twee chauffeurs raakten lichtgewond, maar er was vooral veel materiële schade. In één van de vrachtwagens zat namelijk een soort lijm. En dat goedje kwam op de rijbaan terecht. De brandweer had de handen vol om de lijm op te kuisen. De E17 was daarom urenlang afgesloten voor alle verkeer. Op de E17 in Destelbergen gebeurden de afgelopen weken verschillende ongelukken met zware voertuigen. Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat daarom ribbelstroken voorzien op drie locaties en extra signalisatie plaatsen. Er komt ook een bord dat vrachtwagenchauffeurs erop moet wijzen dat cruise control er niet toegelaten is.