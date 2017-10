Op de steenweg naar Oudegem in Gijzegem, bij Aalst, hebben vrijdagavond twee wagens elkaar frontaal aangereden. De auto die uit de richting van Dendermonde kwam, werd er op zijn vak aangereden door de auto uit de richting van Aalst. In die auto zijn drie inzittenden zwaargewond geraakt. De bestuurder zou aan de ambulancier verklaard hebben dat hij in slaap was gevallen en zo van zijn rijvak was afgeweken. De bestuurder van de aangereden auto is niet naar het ziekenhuis overgebracht. De steenweg was meer dan 2 uur lang, tot na middernacht, afgesloten voor alle verkeer om de brokstukken te ruimen.