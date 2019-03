Fietsers beloond met applaus op kruispunten over het hele land

Een merkwaardig ongeval in Erem-bodegem bij Aalst. De bestuurder van een BMW heeft daar een bocht gemist en heeft een sprong van 20 meter over twee treinsporen gemaakt. En onwaarschijnlijk: de man kwam er zonder kleerscheuren vanaf. Het ongeval gebeurde om 8 uur gisteravond in de Nachtegaallaan. De bestuurder had niet gezien dat de straat een scherpe bocht naar links maakte en reed tegen volle snelheid tegen een betonblok aan. Die betonblok werd een soort schans en daardoor vloog de auto twintig meter ver over twee treinsporen. De man moet veel geluk gehad hebben, want tijdens zijn vlucht werd de bovenleiding van de spoorinfrastructuur niet geraakt. De auto belandde aan de overkant, in de berm, en op zijn wielen. Uit voorzorg werd het treinverkeer even stil gelegd, maar de hinder was beperkt.