Fietser zwaargewond na val in centrum Sint-Niklaas

Op de grens met Melsele en Zwijndrecht is gisterenmiddag een dame zwaargewond geraakt bij een zwaar verkeersongeval. Een dame uit Sint-Niklaas reed er op de parallelweg naast de E34. Maar daar zijn tractorsluizen geplaatst om sluipverkeer tegen te gaan. De vrouw had die niet gezien en ramde er tegen hoge snelheid tegenaan. Haar wagen ging enkele keren over de kop en belandde in de gracht naast de rijbaan. De bestuurster liep meerdere breuken op en moest door de brandweer bevrijd worden. Ze werd naar het ziekenhuis overgebracht. Een kind dat in de wagen zag kwam er met de schrik van af.