Fietser zwaargewond na aanrijding op fietskruispunt op Gheeraerdtslaan in Aalst

Nog in Temse kan je vanaf eind volgende week opnieuw heel wat verkeershinder verwachten. Want dan wordt de oude Scheldebrug opnieuw afgesloten voor alle verkeer. De aannemer start op 15 november met het afbreken van de mobiele stellingen. Dat duurt ongeveer een week. Alle verkeer moet dan op één rijstrook over de nieuwe Scheldebrug. In het verleden zorgde dat voor heel wat verkeershinder in de regio, en dat zal nu niet anders zijn. Daarna is het wel even gedaan met de verkeersellende. Want de volgende werken aan de Scheldebrug zijn pas gepland voor het voorjaar van 2020.