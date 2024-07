Fietser zwaargewond na aanrijding met auto in Aaigem

In Aaigem, een deelgemeente van Erpe-Mere, is deze ochtend een fietser zwaargewond geraakt na een aanrijding. Aan een rotonde werd een wielertoerist opgeschept door een wagen. Door de klap kwam het slachtoffer hard op de grond terecht. De man kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend en werd met zware rugklachten overgebracht naar het ziekenhuis. De politie van Erpe-Mere/Lede deed de nodige vaststellingen. Wellicht had de bestuurder de wielertoerist niet gezien door de laagstaande zon.