Fietser zwaargewond in Lebbeke, parket onderzoekt precieze omstandigheden

We keren nog even terug naar Ninove, want ook daar starten er vanavond ingrijpende werken, aan de weg deze keer. Het Agentschap Wegen en Verkeer neemt er de Denderbrug op de gewestweg N28 onder handen. De werken zullen in totaal een achttal maanden in beslag nemen. Die hele tijd moet het verkeer in beide richtingen over 1 rijstrook, in plaats van 2.