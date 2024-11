Fietser zwaargewond bij dodehoekongeval in Erpe Mere

In Erpe-Mere is een fietser vanmorgen zwaargewond geraakt na een aanrijding door een vrachtwagen. Het ongeval gebeurde op de Oudenaardsesteenweg ter hoogte van het op- en afrittencomplex van de E40. De fietser, die rond 11 uur in de richting van Burst reed, werd gegrepen door een vrachtwagen die van de snelweg kwam, en op de steenweg de richting van Aalst uitdraaide. Vermoedelijk bevond de fietser zich op dat moment in zijn dodehoek. Passanten hielden meteen halt om hulp te bieden en ook de hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De fietser is zwaargewond maar buiten levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis.