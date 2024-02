Fietser treft lichaam aan langs de Schelde in Wetteren

Het aantal fietsers op de Oost-Vlaamse fietssnelwegen blijft toenemen. Dat blijkt uit tellingen. Ten opzichte van twee jaar geleden is het aantal fietsers op die fietssnelwegen met een kwart gestegen. Ten opzichte van de eerste tellingen in 2018 is er zelfs een stijging met 50%. De resultaten werden geregistreerd na een telperiode in september vorig jaar. Het was toen wel uitzonderlijk goed weer. Maar ook de zeven vaste telpunten bevestigen die resultaten. Die telpunten registreren een heel jaar door tellingen. En uit die cijfers blijkt dat het aantal fietsbewegingen vorig jaar is gestegen met 13%. De provincie Oost-Vlaanderen is blij met die cijfers, en zal blijven investeren in fietssnelwegen.