Mobiliteit en Verkeer Fietser sterft bij ongeval in centrum Sint-Niklaas

Bij een dramatisch ongeval in Sint-Niklaas is vanochtend een fietser om het leven gekomen. Omstreeks kwart over negen kwam het op het kruispunt van de Spoorweglaan met de Plezantstraat tot een aanrijding tussen een fietser en een vrachtwagen. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om een dodehoekongeval. De chauffeur van de betonmixer die rechtsaf sloeg, had de fietser die rechtdoor richting Grote Markt reed, niet opgemerkt. Het slachtoffer kwam onder het gevaarte terecht en overleed ter plaatse.