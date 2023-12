Fietser overleden na aanrijding door trein in Zele: man negeerde gesloten spooroverweg

In Aalst komt oppositiepartij Groen vandaag met enkele opvallende voorstellen naar buiten. Niet voor een nieuwe naam, maar wel voor een brug over de Dender. Het Werfplein ziet er momenteel zo uit. Al het verkeer moet over de Sint-Annabrug om het water over te steken. Maar Groen wil de fietsers en voetgangers over deze dynamische constructie sturen. Het maakt deel uit van het eigen kaaienplan van de oppositiepartij. In het verleden wilde de stad zo'n brug bouwen over de Dender, aan de achterkant van het station. Maar dat dossier is on hold gezet. Groen wil de toekomst van de kaaien weer hoog op de agenda zetten, en denkt ook aan een voetgangersbrug met liften.