Fietser levensgevaarlijk gewond na ongeval in Zele

Veel sfeer inderdaad, maar toch is niet alles vlekkeloos verlopen op en rond het parcours. Op de Flor Hofmans-laan in Lebbeke begon kort voor de middag een vrachtwagen te slippen door het nat-geregende wegdek. De truck belandde in de gracht. Minuten later werd de baan afgesloten voor de doortocht van de renners. Zij zijn niet gehinderd door het ongeval. De vrachtwagen kon wel pas na de koers getakeld worden. Dat leverde deze vreemde beelden op. Gelukkig raakte niemand gewond. Maar de renners waren ongetwijfeld wel even afgeleid.