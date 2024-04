Fietser kritiek na ongelukkige val in Temse

De E40, in de richting van Gent, is ter hoogte van Erpe-Mere is zo goed als de hele voormiddag afgesloten geweest door een dodelijk ongeval. Volgens het parket van Oost-Vlaanderen waren er vier auto's betrokken bij het ongeval. Rond half zes zou een eerste auto tegen de vangrail gebotst zijn, waarna die begon te tollen en op zijn dak terechtkwam. Een tweede auto botste met het voertuig. Ook twee andere auto's raakten betrokken in de crash. De federale politie zegt dat één persoon overleden is, een tweede raakte gewond. Het slachtoffer is een Franse vrouw van 34. De bestuurder van de auto, een man van 32, verkeert nog in levensgevaar en ligt op intensieve zorgen.De rijbaan lag bezaaid met brokstukken. Het parket werd op de hoogte gebracht en stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse. Er stond al snel een file. Vanwege het mooie werd er veel verkeer richting kust verwacht. Het verkeer werd daarom van de snelweg geleid via de afrit Erpe-Mere, om er in Wetteren weer op te rijden. De file die tussen het ongeval en de afrit stond, werd onder begeleiding van de politie weggeleid.Om 11u werd de snelweg weer vrijgemaakt. Volgens de eerste vaststellingen van het parket van Oost-Vlaanderen zou het ongeval te wijten zijn aan overdreven snelheid en roekeloos rijgedrag. Later meer op onze website tvoost.be, of morgen in het TV Oost Nieuws.