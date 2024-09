Fietser kritiek na aanrijding in Zele

In Zele is een fietser in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht na een botsing met een auto. Het ongeval gebeurde op de rotonde aan de Europalaan en de Dendermondebaan. Een man op een elektrische fiets werd er aangereden door een auto. De chauffer zou de fietser niet gezien hebben. De fietser maakte een lelijke val en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Een verkeersdeskundige kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. De autobestuurder verkeerde na het ongeval in shock.