Nieuws Fietsenzaak Geraardsbergen krijgt voor derde keer dieven op bezoek

embed

Uit een fietsenzaak in Geraardsbergen is vannacht op amper 2 minuten tijd voor meer dan 100.000 euro aan dure koersfietsen gestolen. De dievenbende wist blijkbaar goed waar ze mee bezig was. Het is al de derde keer in zeven maanden tijd dat de zaak dieven over de vloer krijgt. En deze keer gingen ze heel brutaal te werk, zo is te zien op de bewakingsbeelden.