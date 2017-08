Op het Donkmeer in Berlare hebben de acteurs en figuranten, van de openluchtmusical Kiss Me Kate, gisteravond voor het eerst allemaal samen gerepeteerd. Volgende week al gaat de musical in première. Spannende momenten dus voor de regisseur en zijn cast, die vooral hopen dat de regen geen spelbreker zal worden. Want weer of geen weer: de show must go on.