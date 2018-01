Nieuws Fietsenhandelaar Geraardsbergen opnieuw slachtoffer van fietsdievenbende

De bekende fietsenhandelaar S-Bikes uit Geraardsbergen heeft nog maar eens inbrekers over de vloer gehad. Dat is nu al voor de vijfde keer. Deze keer wilden de dieven een groot zijraam uitbreken om zo in de winkel te geraken, maar dat lukte niet. Toch is de schade aan de ramen aanzienlijk. Drie keer werden er dure fietsen gestolen, twee andere keren was er geen buit. Vorige week pakte de federale gerechtelijke politie een Roemeens-Moldavische fietsenbende op die kon gelinkt worden aan de vorige inbraken, maar er zijn duidelijk ook nog andere bendes op pad.