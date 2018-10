Gisteren is de actie dus van start gegaan, zaterdagmiddag om 3 uur in het stadspark van Aalst. Levensloop startte in 1985 in de Amerikaanse staat Washington. Nu, 33 jaar later, vindt het evenement in meer dan 20 landen buiten de Verenigde Staten plaats. In Aalst verlenen onder andere de drie Aalsterse top-sportclubs Eendracht Aalst, Lindemans Aalst en Crelan Okapi Aalstar hun medewerking. Een deel van de opbrengst van het weekend komt ook ten goede aan de Aalsterse gemeenschap.