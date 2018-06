"Spook"-fietsbrug in Oudenaarde staat al drie jaar open

Aan de Elststraat in Zele is woensdagnamiddag een fietser levensgevaarlijk gewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later aan zijn verwondingen is bezweken. De tachtiger was op het kruispunt gegrepen door een vrachtwagen. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog verder onderzocht. Het MUG-artsen van het AZ Nikolaas hadden de man ter plaatse nog proberen te reanimeren, waarna hij in kritieke toestand was weggebracht naar het UZ van Gent. Daar is hij overleden. De familie krijgt slachtofferbegeleiding.