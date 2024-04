Op de begraafplaats van Lebbeke wordt binnenkort de calvarieberg en het bijhorend kerkhofkruis helemaal gerestaureerd. De calvarieberg, die in 1890 werd gemaakt, is een waardevol bouwwerk voor de gemeente. In 2002 werd het zelfs erkend als beschermd monument. Dat het nu wordt gerestaureerd, is broodnodig. De calvarieberg is in slechte staat. De restauratie zal in totaal meer dan 600.000 euro kosten en negen maanden in beslag nemen. Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele maakt hiervoor net geen 300.000 euro vrij. Zowel de graven als de grafkelders zullen gerestaureerd worden, maar ook de omgeving errond. Wanneer de werken precies zullen starten, is voorlopig nog niet bekend.