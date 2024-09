Diependaele en De Both als lijsttrekkersduo naar de kiezer in Zottegem

Naast Crammerock en de Vredefeesten kon je dit weekend ook naar Bombelbas gaan. Da's een kleinschalig familiefestival in Zottegem.

Bombelbas, aan de Bevegemse Vijvers, is aan de zesde editie toe en kon ook dit jaar mooie namen strikken, zoals The Kids en De Mens. Voor bierliefhebbers is er de streekbierentent. En ook de kinderen kunnen er op los spelen in een ongedwongen, gezellige sfeer. Jaarlijks lokt Bombelbas zo'n 1.000 bezoekers op twee dagen. Maar om het rendabel te houden, zouden dat er 1.000 per dag moeten zijn. Anders dreigt het wel eens de laatste editie geweest te zijn, zeggen de organisatoren.