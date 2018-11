1 puntje erbij voor de jongens van Yannick Ferrera dus. In een nieuwe aflevering van WB-TV, zo dadelijk na het nieuws, komt de trainer van Waasland-Beveren trouwens uitgebreid aan bod. Hij heeft het onder meer over wat voor een voetballer hij zelf was, over zijn debuut als trainer in eerste klasse, en over wie volgens hem het meeste talent heeft in de jonge kern van Waasland-Beveren.