Fernand Van Trimpont klaar om burgemeesterssjerp over te nemen in Geraardsbergen: "Een grote eer en verantwoordelijkheid"

In dit nieuwe jaar moeten er ook nog enkele nieuwe gemeenteraden geïnstalleerd worden. Vanavond is het zover in Geraardsbergen. De installatievergadering liep daar vertraging op door een klacht bij de Raad van Verkiezingsbetwistingen. Volgens gemeenteraadslid Stéphane Bourlau, lijsttrekker van Het Alternatief, waren er enkele zaken misgelopen op verkiezingsdag. Maar die klacht werd dus verworpen. En dus is het vanavond eindelijk zover voor Fernand Van Trimpont. Hij wordt de kersverse burgemeester.