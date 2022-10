Fernand Huts wil energiecheque aan personeel geven, maar kan niet door wetgeving

Ook in Wetteren is er vandaag een nieuwe supermarkt geopend. Of liever heropend. De lokale Aldi was hier sinds mei gesloten voor vernieuwingswerken. In het nu heropende filiaal is er meer lichtinval, en de inrichting oogt moderner. Ze is ook aangepast aan de noden van de klant. Zo neemt ook hier het belang toe van verse producten. Die liggen nu vooraan in de winkel. Algemeen is ook de oppervlakte van de winkelruimte vergroot, met zowat met een vijfde, tot zo'n 1.200 vierkante meter in totaal.