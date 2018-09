En in Aalst denken ze al aan die andere verkiezing... die van prins Carnaval. De stad onderzoekt of de volgende verkiezing in grote tenten kan plaatsvinden. De show, die in januari al plaatsvindt, wordt normaal gezien georganiseerd in de Florahallen. Maar die mogen van de eigenaar niet meer worden gebruikt als evenementenzaal. Onze redactie kreeg een prijsofferte in handen van een firma die grote tenten verhuurt. En die offerte is aangevraagd door het Aalsterse stadsbestuur.