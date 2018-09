En we keren nog even terug naar Aalst. Want daar viel vandaag ook goed nieuws te rapen. De tunnels van de stadsring zijn daar feestelijk geopend. De opening viel mooi samen met de autoloze zondag in de stad. Nieuwsgierige Aalstenaars konden dus in alle rust, te voet of met de fiets, de bouwwerken gaan verkennen. De eerste auto's mogen er pas volgende maand door.