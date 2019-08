Na de Ros Beiaardspirit zijn ze in Dendermonde nu ook gestart met het brouwen van het Ros Beiaardbier. Een feestbier ter gelegenheid van de tienjaarlijkse ommegang, in mei volgend jaar. En het is niet zomaar een biertje, want er zit vlas in. Dat blijkt een vergeten eeuwenoude traditie te zijn uit Dendermonde.