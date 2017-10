Feest: 70 jaar jongerenvakanties met CM

Het wereldrecord ajuinsoep maken, het is een recordpoging die je maar in één stad verwacht, ... juist, in Aalst. Twee bevriende Aalsterse koppels willen dit weekend maar liefst 5000 liter ajuinsoep maken, waarvan 600 liter Franse ajuinsoep. En het is met die Franse ajuinsoep dat ze in het Guinness Book of Records willen terechtkomen. En ze hopen met hun actie ook een pak geld in te zamelen voor Levensloop Aalst. Een actie van de Stichting Tegen Kanker.