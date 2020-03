Federatie autocarbedrijven staat achter meldpunt maar werkgever blijft eerste aanspreekpunt

Het verbod op doorgaand vrachtverkeer in de dorpskernen van zes Wase gemeentes treft lokale ondernemers die net buiten die zone liggen. Dat zegt Voka, de Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland. Om de dorpskernen leefbaar te houden, hebben zes Wase gemeenten beslist om doorgaand zwaar vrachtverkeer te weren. Dat zag u gisteren al in het TV Oost Nieuws. In delen van Lokeren, Moerbeke, Stekene, Sint-Gillis-Waas, Beveren en Sint-Niklaas geldt vanaf nu een tonnagebeperking. Ondernemersorganisatie Voka zegt begrip te hebben voor de maatregel, maar is het niet eens met de manier waarop de zones zijn ingekleurd. Vooral bedrijven die net buiten de verbodszones liggen, zouden nog amper kunnen beleverd worden. Voka vraagt daarom om de verbodszones uit breiden tot 1 grote industriële zone, waarbinnen lokale ondernemers zich wel kunnen verplaatsen.