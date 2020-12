Federale politie vraagt Nederlandse dagjestoeristen om rechtsomkeer te maken

In de grensgemeentes in onze streek, Beveren, Sint-Gillis-Waas en Stekene, is er morgen overleg over de aanpak op lokaal niveau. Sluipwegen zullen er voorlopig niet gebarricadeerd worden. Dat gebeurde wel in maart, maar nu wellicht niet. Dat zegt Marc Van de Vijver, burgemeester van Beveren. Grenscontroles door de lokale politie kunnen wel, maar enkel als er medewerking is van de Nederlandse collega's.