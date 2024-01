Federale politie van Oost-Vlaanderen houdt FlixBus tegen in Wetteren: mogelijk man aan boord "met terroristische motieven"

In de Geraardsbergsestraat in Ninove is een appartement op de derde verdieping volledig in vlammen opgegaan. De bewoners, een moeder en haar zoon, raakten tijdig buiten en bleven ongedeerd. De brand ontstond gisteravond iets na negen uur. De oorzaak ervan is nog niet duidelijk. De brandweer van Denderleeuw en Ninove kwamen massaal ter plaatse. Ook de woning naast het appartement liep rookschade op, net zoals de ondergelegen appartementen. Het uitgebrande appartement is volledig onbewoonbaar. De stad zal helpen om het gezin op te vangen.