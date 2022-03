Maar dé verrassing was dat de samenwerking tussen trainer Urbain Spaenhoven en Lokeren-Temse is stopgezet na de wedstrijd. Spaenhoven, die in november aan het roer kwam na het ontslag van Chris Janssens, blijkt niet over het diploma te beschikken om een ploeg in eerste nationale te mogen coachen. Lokeren-Temse is namelijk volop bezig met het aanvragen van een licentie voor eerste nationale. Het bestuur wil, zo klinkt het in een persbericht, geen enkel risico lopen inzake de toekenning van die licentie. Voorlopig neemt assistent-coach Geert Dirinck de trainingen over. In principe kan Spaenhoven het gevraagde diploma nog verkrijgen door een procedure op te starten, waarbij op basis van ervaring toch zo'n diploma kan worden uitgereikt. Hij zal nu in de komende dagen onderzoeken welke juridische stappen hij kan ondernemen om zijn gelijk te halen.